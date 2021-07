🎥 Gold Cup : Le Mexique vient à bout difficilement du Canada et rejoint les États-Unis en finale

Plus de 72.000 spectateurs ont assisté à la demi-finale au NRG Stadium et la grande majorité d'entre eux étaient des fans mexicains.

Les Mexicains tenants du titre ont arraché leur qualification pour la finale dans le temps additionnel avec un but d’Hector Herrera (90e+9). Orbelin Pineda avait ouvert le score sur penalty (45e+2). Les Aztèques de Gerardo Martino avaient célébré ce premier but en allant tous autour du milieu Jonathan dos Santos, dont le père était décédé quelques heures auparavant. Le Canadien Tajon Buchanan égalisera peu avant l'heure de jeu (57e). Carlos Salcedo aura l'occasion de permettre au Mexique de reprendre les commandes de la rencontre mais son penalty sera arrêté par le gardien Maxime Crepeau (66e).

Comme en 2019, les États-Unis affronteront le Mexique en finale de la Gold Cup. Il y a deux ans, la finale a été remportée par les Mexicains. À Las Vegas ce dimanche, jour du match, les Américains auront une revanche à prendre.

À noter l’absence de plusieurs joueurs importants côté canadien. En plus d’être privé de ses deux meilleurs joueurs Alphonso Davies et Jonathan David, le Canada devait faire sans Ayo Akinola et de Cyle Larin. De plus, Lucas Cavallini était suspendu pour cette rencontre.