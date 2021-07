L'entourage de Kylian Mbappé fort agacé après l'interview avec Neymar

Sous contrat jusqu'en juin 2022, le natif de Bondy n'a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain.

L'avenir de Kylian Mbappé (22 ans, 47 matchs et 42 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) au Paris Saint-Germain reste incertain. Le magazine officiel du club a publié jeudi un entretien croisé avec Neymar dans lequel l'attaquant français annonce que son plus grand rêve est de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. La reprise de ces passages par la communication officielle du club, sur le site du PSG et les réseaux sociaux, a "provoqué le courroux de l'entourage du joueur", indique L'Équipe.

Cet échange avait été réalisé en mai dernier et les proches du champion de monde 2018 ne craignent que le timing de cette publication ne vise à donner le mauvais rôle au joueur auprès du grand public, alors que l'attaquant n'a toujours pas décidé de prolonger dans la capitale. Son entourage a donc signifié son mécontentement au club, qui assure de son côté qu'il n'y a aucun calcul.