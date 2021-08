Fabrice Olinga évoque son passage à Mouscron et son avenir : "Je veux franchir un cap"

L'international camerounais a posé ses valises à Mouscron durant l'été 2015. Six ans plus tard, il quitte une véritable famille à l'issue de son contrat.

Fabrice Olinga sera resté six ans à Mouscron. Il quitte le club de son coeur au terme d'une saison compliquée qui a vu le club hennuyer descendre en D1B. "Je quitte une véritable famille. Les séparations sont bien présentes dans la vie, mais je garde un véritable lien avec ce club, et surtout avec les vrais acteurs qui sont en coulisses et qui font tourner le club au quotidien", nous confie d'emblée le joueur âgé de 25 ans. "La relégation du club a été un coup dur et c'est toujours difficile à digérer de partir avec un mauvais sentiment. Nous avons essayé de faire ce qu'on pouvait, mais nous n'y sommes pas arrivés. J'espère de tout coeur que le nouveau projet va prendre forme et que le club retrouvera la D1A", a expliqué l'ancien joueur de Malaga.

Faisant partie des patrons du vestiaire, le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga sait qu'il aurait pu mieux faire lors de l'exercice 2020-2021. "J'ai manqué de régularité de mon côté et mes prises de décisions n'étaient pas parfois bonnes. Je pense aussi que le groupe était trop jeune et a manqué d'expérience dans les moments clés de la saison. Sinon, nous serions parvenus à nous maintenir", a souligné celui qui a fait partie du groupe camerounais emmené au Brésil durant la Coupe du Monde 2014.

"Franchir une nouvelle étape"

Libre de tout contrat, Olinga veut passer un palier dans sa carrière. "Je pouvais prolonger dès le début de l'année 2021, mais je voulais déjà franchir une nouvelle étape. J'aime Mouscron, mais je veux pouvoir encore progresser. J'ai seulement 25 ans ans et j'ai beaucoup à apprendre et à donner aussi. Jouer le maintien à chaque fois n'est pas facile et ne met pas en évidence les attaquants. Évoluer dans une équipe offensive qui fait le jeu pourrait également me permettre de démontrer mes qualités. Je sais que j'ai le niveau pour évoluer dans un top club belge", a précisé l'ancien Hurlu.

© photonews

Fabrice Olinga peut signer gratuitement au sein du club de son choix. "Je veux prendre la bonne décision et ne pas me tromper. C'est vraiment important à ce moment de ma carrière. J'ai discuté avec plusieurs clubs belges, turcs, grecs et aussi du Moyen-Orient. Je peux très bien choisir une destination exotique et ainsi privilégier le financier au sportif, mais ce n'est pas mon état d'esprit. Je veux un challenge intéressant qui puisse me faire évoluer. Rester en Belgique ? Oui, un pays que j'adore, nous verrons bien", a conclu Fabrice Olinga.