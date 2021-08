JO : L'Espagne rejoint le Brésil en finale

Après la qualification du Brésil face au Mexique plus tôt dans la journée, la deuxième place pour la finale de ces Jeux Olympiques se jouait entre le pays hôte, le Japon, et l'Espagne.

L'Espagne de Pedri et Dani Olmo se hisse en finale après avoir éliminé le Japon. La rencontre a été plutôt pauvre en spectacle, malgré quelques gros ratés côté ibérique. Ne parvenant pas à se départager, les Espagnols et les Japonais ont disputé les prolongations. Peu en vue pendant le tournoi, Marco Asensio a marqué le but décisif (115e) via une belle frappe bien brossée dans la surface.

Le Rojita file en finale face au Brésil.