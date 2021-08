Vanhaezebrouck se méfie des Lettons : "Une équipe solide"

La Gantoise affronte le RFS ce jeudi, en préliminaires de la Conference League. Une équipe modeste, méconnue mais que Hein Vanhaezebrouck ne veut pas sous-estimer.

RFS : trois lettes peu connues, qui désignent le club de Riga, la capitale lettonne. Un adversaire que Hein Vanhaezebrouck respecte : "C'est une équipe très internationale mais surtout solide, dans tous les sens du terme", déclare le coach de La Gantoise en conférence de presse dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

"Ils sont très forts physiquement et capables de former un bloc bas avec une pression élevée. Ils ont passé le premier tour avec un peu de chance mais ont éliminé Puskas Akademia de manière convaincante, on peut donc dire qu'ils grandissent dans la compétition", se méfie Vanhaezebrouck. "Je n'ai jamais affronté d'équipe de Lettonie, non, mais ils ont de nombreux joueurs internationaux. Wait and see".