🎥 Le Barça subit la première défaite de sa préparation face au RB Salzbourg

AprÚs des victoires aisées, 4-0 face au Gimnà stic de Tarragona, 3-1 face au Girona FC et 3-0 face à Stuttgart, il y a quatre jours, le club blaugrana s'est incliné ce mercredi soir à la Red Bull Arena (2-1).

Le FC Barcelone subit la première défaite de sa préparation face au RB Salzbourg. Les hommes de Ronald Koeman ont souffert face à un adversaire prêt physiquement et qui a déjà lancé sa saison.

C’est le Barça qui s’est montré dangereux le premier, par Memphis Depay (7e) et Araújo (8e), mais les locaux ont ensuite appuyé sur l’accélérateur avec une grosse occasion d’Andreas Ulmer, tout seul au point de penalty (25e). Noah Okafor a ensuite manqué le cadre (31e) avant de louper l'immanquable à la 38e. Juste après, Luka Sucic ouvrira le score en décochant une véritable mine (43e), 1-0.

Après le retour aux vestiaires, Okafor obtiendra deux nouvelles opportunités (48e et 55e), sans trouver la faille. Les Catalans reviendront grâce à un but gag de Martin Braithwaite (83e), 1-1. Mais les Autrichiens ne lâcheront rien et Brenden Aaronson, qui suivra la frappe sur le poteau d’Adamu, crucifiera le Barça (90e), 2-1.