Officiel : Un ancien flop du Club de Bruges file au Japon

Il était arrivé à Bruges lors du mois de janvier 2012 en provenance de Rosenborg et on ne peut pas vraiment dire qu'il ait laissé sa trace en Venise du Nord.

Mushaga Bakenga quitte Odss BK pour rejoindre Tokushima Vortis au Japon. Après son départ du club de Bruges en 2016, l'attaquant était rentré en Norvège du côté de Rosenborg. Il passera ensuite à Tromso avant de s'installer à Odss BK l'été dernier. Le joueur âgé de 28 ans va découvrir son 5 championnat et un nouveau continent.

Le Club de Bruges avait déboursé 3 millions d'euros pour s'offrir les services de Mushaga Bakenga en 2012 qui était considéré comme l'un des plus grands talents norvégiens. Ne parvenant pas s'imposer chez les Blauw en Zwart, l'ailier enchaînera les prêts en passant par le Cercle de Bruges, Esbjerg, l'Eintracht Braunschweig et finalement Molde. Il quittera les Gazelles en 2016 après avoir disputé huit matchs officiels avec le maillot brugeois et a inscrit un seul but.