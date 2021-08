Le Cercle de Bruges va accueillir un grand talent de Schalke 04 !

Rabbi Matondo (20 ans), ailier de Schalke 04 prêté la saison passée à Stoke City en Championship où il a terminé la saison en tant que titulaire, évoluera en D1A la saison prochaine. D'après plusieurs sources, dont Football Insider, malgré l'intérêt de Stoke City pour conserver le joueur, Matondo devrait être prêté au Cercle de Bruges.

Matondo, international gallois depuis ses 18 ans, faisait partie de la présélection de Robert Page pour l'Euro 2020, mais avait finalement été écarté. Il compte 30 matchs de Bundesliga avec Schalke 04, pour 2 buts.

