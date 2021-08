Pedri, après 73 matchs, va reprendre immédiatement avec le Barça !

Pedri a disputé une saison de folie à 18 ans seulement : 73 matchs, club et sélection confondus. Pourtant, l'adolescent du FC Barcelone ne prendra pas de vacances !

Après une saison pleine avec le FC Barcelone, Pedri (18 ans) a enchaîné, disputant un Euro de haut vol avec l'Espagne et atteignant les demi-finales, puis s'envolant pour le Japon et les Jeux Olympiques. Un total de 73 matchs sur l'ensemble de la saison qui pourrait peser sur le jeune milieu de terrain, très important pour le Barça, qui lui a proposé de prendre du repos et manquer la reprise de la Liga.

Mais d'après la presse catalane, Pedri aurait refusé la proposition du club et serait présent dès le premier match du FC Barcelone, ce dimanche contre la Real Sociedad.