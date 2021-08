🎥 Le FC Liège explique pourquoi le match de Coupe a été déplacé

Le FC Liège devait commencer son parcours en Coupe de Belgique le 15 août prochain. Le match sera finalement disputé mercredi.

La rencontre de Croky Cup prévue ce 15 août entre Tamines et le FC Liège a été reportée au mercredi 18 août, à 19h. Seuls 160 supporters liégeois seront acceptés, et le déplacement ne pourra se faire qu'en combicar. Il s'agit là d'un nouveau rebondissement, puisque le match devait initialement se dérouler à Rocourt et non pas à Tamines. Le directeur général des Sang et Marine, Pierre-Laurent Fassin est revenu sur cette "saga" et a tenu à donner des explications.