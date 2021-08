Anderlecht, 987 jours plus tard en Europe devant son public

Le Parc Astrid a attendu presque trois ans : ce soir, Anderlecht affronte le KF Laçi, 987 jours après la réception du Spartak Trnava.

C'est un match que beaucoup ont oublié, pour de nombreuses raisons. Premièrement, à cause de l'adversaire : le Spartak Trnava, modeste club slovaque, n'a pas attiré les foules (8063 spectateurs, soit une occupation du stade digne d'une période Covid). Ensuite, à cause du contexte : Anderlecht est alors dernier de sa poule d'Europa League (qui comprend également Fenerbahçe et le Dinamo Zagreb), loin de son statut. Enfin, à cause du contenu et du résultat : un piètre match nul 0-0, et une élimination officialisée à une journée du terme.

Mohammed Dauda, le dernier des Mohicans

Le 11 de départ du RSCA doit donner de véritables sueurs froides aux supporters. Un seul joueur ayant débuté face au Spartak Trnava fait encore partie du noyau : Mohammed Dauda, qui ne fait pas partie des plans de Kompany. Le reste : Didillon, Appiah, Bornauw, Sanneh, Lawrence, Musona, Makarenko, Kayembe, Saief et Morioka.

Si ce match contre Trnava n'a pas marqué les esprits, c'est aussi parce que personne n'imaginait à l'époque que le Parc Astrid ne vivrait plus de soirée européenne avant 987 jours, soit plus de deux ans et neuf mois. En terminant 6e des PO1 en 2018-2019, puis 8e de Pro League la saison suivante, Anderlecht manquerait cependant bien l'Europe pour deux saisons consécutives, une première depuis les années 60.

Si la réception du KF Laçi n'est pas le match le plus excitant de la riche histoire européenne du RSCA, une chose est sûre : cette fois, les supporters devraient en profiter et le savourer. Tout en sachant qu'il y en aura au moins un de plus au tour suivant ...