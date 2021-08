La date de la prochaine sélection de Roberto Martinez est connue

Les joueurs repris par Roberto Martinez pour les prochains matchs qualificatifs au Mondial 2022 seront révélés le 26 août prochain, a annoncé l'Union Belge ce jeudi. Il s'agira de la première sélection des Diables Rouges après l'Euro 2020, et l'occasion donc de voir si le sélectionneur a pris des décisions fortes ou opte pour la continuité.

Les Diables se déplaceront à Tallinn (Estonie) le 2 septembre, avant de recevoir la République Tchèque le 5 septembre. Ils se rendront ensuite à Kazan (Russie), où le duel contre la Biélorussie a été délocalisé, ne pouvant se dérouler à Minsk pour raisons diplomatiques. À noter que le match en Estonie se déroulera sans supporters visiteurs, et celui à Kazan à huis-clos.

