Kevin Denkey victime d'insultes racistes lors du derby brugeois

L'attaquant du Cercle de Bruges avait gardé ça pour lui dans un premier temps, il a finalement décidé d'évoquer les faits sur les réseaux sociaux.

Malgré le partage arraché par le Cercle dans les dernières minutes de jeu contre le champion en titre, Kevin Denkey ne gardera pas de bons souvenirs de son deuxième derby brugeois, la faute à quelques supporters du Club qui ont gâché sa soirée.

Comme il le raconte sur les réseaux sociaux. "J'y ai réfléchi durant plusieurs jours avant de partager ce post, mais je me suis senti moralement obligé de le faire (...). Durant le match, j'ai eu à faire à des supporters qui ont lancé des "singe, singe" vers moi pendant le match. Juste après le match, un journaliste a clairement fait référence à moi en tant que "Donkey" (âne) et j'espère que c'était juste une erreur non intentionnelle", explique-t-il.

"En 2021, il n'y a pas de place pour le racisme. Nous avons tous les outils à disposition pour nous éduquer. Quand on aime le football, on aime tout et tout le monde, peu importe la couleur ou les origines de quelqu'un. Il n'y a pas de place pour le racisme dans le foot.