Le président du Rwanda en colère après la défaite d'Arsenal

Le revers d'Arsenal face au promu a mis hors de lui le président du Rwanda, Paul Kagame. "Cela fait des décennies qu'on se bagarre, avec des hauts et des bas, plus de bas jusqu'à présent. Ne peut-on pas avoir un plan qui fonctionne vraiment ?", s'est questionné le chef d'État sur Twitter, dont le pays est l'un des principaux partenaires touristiques de la formation anglaise.

"Nous ne devons PAS excuser ou accepter la médiocrité. Une équipe doit être construite pour gagner, gagner, gagner. De telle sorte que lorsque nous perdons... Ce ne soit pas un résultat auquel on s'attendait ! Je suis sûr que nous savons tous sur quelles épaules repose le plus lourd fardeau. J'espère qu'ils le savent aussi, ou même qu'ils l'acceptent !!!", a poursuivi le dirigeant rwandais.

We just must NOT excuse or Accept mediocrity. A team has to be built with purpose to win win win. So that when we lose....it was not to be expected! I am sure we all know on whose shoulders the heaviest burden rests. I hope they know too or even accept it!!! End