L'Olympique de Marseille évoque l'état de santé de ses joueurs et dénonce le manque de sécurité à l'Allianz Riviera

Le directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, est également revenu sur cette soirée cauchemardesque pour l'image du football français.

Présent sur les ondes de RMC Sport, Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l'Olympique de Marseille a évoqué l'état de santé de Dimitri Payet, Matteo Guendouzi et Luan Peres, touchés lors des affrontements à l'Allianz Rivera. "J'étais avec eux, ils sont blessés. Il y a des entailles. On a fait constater cela par un médecin indépendant aujourd'hui à Marseille. Il y aura des certificats médicaux. Ce sont des éléments qui permettront d'instruire l'enquête de la Ligue et de la commission de discipline", a expliqué le dirigeant olympien avant de pointer du doigt le manque de sécurité de l'enceinte niçoise.

"Il n'y a pas de filet de sécurité devant cette tribune, est-ce qu'il y a un nombre suffisant de stadiers? De policiers? À la 25e minute, lorsque Mandanda fait son double arrêt, vous voyez que des spectateurs basculent des affiches publicitaires et sont prêts à arriver sur le terrain. Nice est le club qui reçoit et qui est censé assurer la sécurité de nos joueurs. Cela n'a pas été le cas hier soir."