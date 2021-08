Officiel: direction Reading pour l'ancien Rouche Alen Halilovic

Alen Halilovic va prolonger son aventure dans l'antichambre de la Premier League. Actif à Birmingham la saison dernière, le Croate de 25 ans s'est engagé pour une saison avec le Reading FC, autre club de Championship.

Prêté au Standard par le Milan AC en fin de saison 2018-2019, Alen Halilovic était ensuite passé par Heerenveen avant de débarquer à Birmingham, où il a disputé 17 matchs et inscrit un but la saison dernière.

👋 Ready to hit the ground running!



Who’s excited to see Alen in our hoops? 💙#AlenArrives | #Royals150 pic.twitter.com/3fWYuKZm7B