Vanhaezebrouck s'adresse aux fans : "Merci à ceux qui étaient là, quant aux absents ..."

Hein Vanhaezebrouck était un entraîneur heureux après la qualification face au Rakow Czestochowa, mais avait un message à faire passer aux supporters.

La Ghelamco Arena n'est pas des plus remplies depuis le début de saison, et Hein Vanhaezebrouck a donc tenu à remercier les supporters présents : "Je veux m'adresser aux fans qui étaient présents pour nous soutenir, et à ceux qui ne pouvaient pas être là à cause des circonstances. C'est un jour de semaine, c'est donc difficile pour certains qui devaient se lever tôt", souligne le coach gantois.

"Je veux tous les remercier pour leur soutien durant toute la rencontre, ils nous ont poussé et permis d'atteindre les poules européennes pour la cinquième fois en sept ans. Ce n'est pas facile", se réjouit Vanhaezebrouck. Qui en a également profité pour envoyer un message aux absents volontaires.

"S'il y avait des supporters ayant décidé de ne pas venir, j'aimerais discuter avec eux. Je comprends leurs inquiétudes et je suis prêt à leur parler, comme tout le monde au club", affirme-t-il. "S'ils veulent le meilleur pour le club, ils doivent se tenir derrière nous, soutenir l'équipe. Quand des choses se passent mal, il ne faut pas s'en prendre à l'équipe. Nous ne sommes pas toujours des plus efficace, mais les joueurs se donnent à fond chaque semaine".