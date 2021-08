Pochettino l'assure: "Kylian ne m'a jamais dit qu'il voulait partir"

L'entraîneur argentin est revenu sur l'affaire du moment...qui fait qu'on ne parle plus de Lionel Messi.

Présent devant les médias ce samedi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino n'a pas échappé aux questions concernant la situation de son attaquant Kylian Mbappé (22 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison), courtisé par le Real Madrid sur ce mercato d'été. Le technicien argentin s'est retranché derrière les déclarations déjà réalisées par son président Nasser Al-Khelaïfi et son directeur sportif Leonardo.

"Comme d’habitude, Kylian travaille très bien pour se préparer pour le match de demain (contre Reims en Ligue 1, ndlr). Et par rapport à la communication du club, je crois que mon président et mon directeur sportif ont déjà parlé très clairement à ce sujet. Si Kylian m’a dit qu’il voulait partir ? Non", a répondu le coach du PSG.