Officiel: Willian retourne au Brésil

Fin de l'aventure anglaise pour le milieu de terrain brésilien.

C'en est fini du passage en Angleterre de Willian Borges. Le milieu offensif brésilien quitte en effet Arsenal, où il était arrivé l'an dernier et retourne chez les Corinthians, dans le club où tout avait commencé pour lui: c'est là qu'il avait débuté sa carrière et qu'il s'était fait repérer.

Willian avait quitté les Corinthians en 2007 et débuté son aventure européenne au Shakhtar. Il est ensuite passé par Anzhi, avant de filer à Chelsea où il a remporté deux titres de champion d'Angleterre et une Europa League en sept saisons. Avec Arsenal, il a disputé 37 rencontres et inscrit un but en un an et demi.