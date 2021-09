Le Club de Bruges a tenté d'attirer une jeune pépite de Leeds

Le Club de Bruges a vécu un mercato d'été très productif avec, au total, onze nouvelles arrivées. Mais les Brugeois ne comptaient pas s'arrêter là puisque selon le journaliste Peter O'Rourke, le jeune talent de Leeds Crysencio Summerville était dans les petits papiers des Blauw & Zwart.

Cependant, le club anglais aurait refusé l'offre brugeoise car Summerville est considéré comme un futur talent en devenir. Le jeune néerlandais a été formé en grande partie du côté de Feyenoord avant de rejoindre les Peacocks en 2020.

Leeds rejected interest from a host of sides at home and abroad for Crysencio Summerville during the transfer window as he is now part of Marcelo Bielsa's first-team plans. #LUFC