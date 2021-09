Senna Miangue refuse de céder à la panique malgré les trois défaites : "Trop de qualités pour douter maintenant"

Le Cercle avait commencé la campagne avec un bilan encourageant, mais après trois défaites consécutives, le club se retrouve en bas de classement.

Nouveau venu du côté du Cercle, Senna Miangue estime qu'il ne faut pas encore paniquer : "Il y a beaucoup de qualité ici, trop de qualité pour commencer à douter à ce stade", a déclaré le défenseur à Het Nieuwsblad.

Face à Saint-Trond (0-1), le Cercle a livré une performance correcte malgré la défaite : "Nous n'avons rien laissé à l'adversaire et je pense que nous avons 24 tentatives cadrées, mais si vous ne marquez pas un seul but, il est alors difficile d'avancer."

Après la défaite à domicile contre le STVV, certains fans sont venus demander des comptes aux joueurs : "Ils ont dû voir que nous nous sommes battus jusqu'à la dernière minute. Ils ne nous ont rien reproché", poursuit Miangue.

Sur le plan personnel également, son passage au Cercle n'a pas été une réussite. Miangue s'est retrouvé sur la touche : "J'ai eu une déchirure musculaire aux ischios. Je voulais revenir le plus vite possible et maintenant, c'est mentalement que c'est difficile."