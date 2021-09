Luan Peres : "Continuer à donner satisfaction au public marseillais"

L'ancien joueur du Club de Bruges s'impose doucement mais sûrement comme un élément important dans l'esprit de son entraîneur Jorge Sampaoli.

Déjà très apprécié par les supporters de l’Olympique de Marseille, Luan Peres (27 ans, 3 matchs en L1 cette saison) se sent bien sur la Canebière. "Je ne parle pas encore trop français, je parle espagnol avec le staff et anglais avec les autres, alors il n'y a pas d'urgence. Je me suis très bien adapté. Je m'entends très bien avec Gerson et avec Luis Henrique. C'est un super club, le stade est merveilleux, le public chaleureux. Ça se passe très bien pour moi, j'espère pouvoir rester longtemps et continuer à donner satisfaction au public marseillais", a souligné le défenseur central auprès de Goal.

Peres a ensuite comparé la Ligue 1 au championnat brésilien. "Le football européen est très différent. Ici, le jeu est beaucoup plus rapide, la transition attaque-défense est beaucoup plus poussée. Toutes les équipes sont très verticales, avec du jeu direct, des longs ballons, dans le dos de la défense. Le jeu est très différent", a confié l'ancien joueur du Club de Bruges et de Santos.