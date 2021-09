Super League : Aleksander Ceferin détruit trois présidents

Presque six mois après le projet avorté de Super League, Aleksander Ceferin n'a toujours pas digéré la tentative de sécession des clubs les plus riches d'Europe.

Dans une interview accordée à Der Spiegel, Aleksander Ceferin s'en est pris au Real Madrid, à Barcelone et à la Juventus, les trois principaux acteurs du projet : "Cela ne me dérangerait pas qu'ils partent. C'est très drôle qu'ils veuillent créer une nouvelle compétition et qu'ils veuillent en même temps jouer la Ligue des Champions cette saison."

Mais l'actuel président de l'UEFA ne s'arrête pas là. "Ces trois clubs ont des présidents incompétents. Ils ont essayé de tuer le football. Les clubs se plaignent d'avoir une masse salariale trop élevée, mais ce sont eux qui ont négocié les contrats."

Dans ces trois présidents, Aleksander Ceferin en cible un en particulier : Florentino Perez. En effet, le président de l'UEFA n'a pas apprécié les déclarations du président du Real sur les difficultés financières que rencontre son club alors que celui-ci a voulu dépenser une grosse somme d'argent lors du dernier mercato: "Florentino Perez affirme que son club ne peut survivre qu'avec la création de la Super League mais tente de recruter Kylian Mbappe pour 180 millions d'euros."

On attend d'ores et déjà la réponse des trois présidents concernés.