Guus Hiddink, monument du football néerlandais, prend sa retraite

À 74 ans, le coach néerlandais a décidé de mettre un terme à sa carrière.

C'en est fini pour Guus Hiddink. Sélectionneur de Curuçao, le Néerlandais a discuté avec sa fédération et décidé de mettre un terme à la colloboration, avant d'annoncer qu'il s'agissait de son dernier défi en tant qu'entraîneur.

Ancien joueur professionnel, il a notamment évolué au PSV, Guus Hiddink a surtout connu le succès en tant qu'entraîneur. Multiple champion des Pays-Bas avec le PSV, il avait aussi offert au club d'Eindhoven la Coupe des Clubs champions en 1988.

Il a également dirigé Valence, le Real et Chelsea et la sélection néerlandaise, avec laquelle il avait atteint les demi-finales du Mondial en 1998. Il réalisera ensuite plusieurs exploits avec d'autres sélections: il a amené la Corée du Sud en demi-finale du Mondial 2002, l'Australie en huitième de la Coupe du monde 2006 et la Russie en demi-finale de l'Euro 2008.