José Mourinho va coacher le 1000e match de sa carrière ce week-end

L'entraîneur portugais aura marqué les différents championnats par lesquels il est passé.

Adulé par certains, détesté par d'autres : José Mourinho aura marqué le monde du football. Ce samedi soir, le match entre l'AS Roma et Sassuolo marquera le 1000e match coaché par le Portugais.

Le "Special One" aura commencé sa carrière de manager le 20 septembre 2000 à Benfica et aura signé l'un des plus beaux palmarès pour un entraîneur.

Passé par Porto, Chelsea, Manchester Ujnited, l'Inter, le Real Madrid, Tottenham et plus récemment la Roma, le "Mou" a tout gagné : trois Premier League, deux Ligue des champions, une Liga, deux Serie A, une Europa League, une Coupe UEFA et bien d'autres Coupes et Supercoupes.

Espérons que les joueurs romains offrent une belle victoire à leur entraîneur pour cette nouvelle étape dans sa carrière.