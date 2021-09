Bon match de Hazard, triplé de Benzema et premier but de Camavinga avec le Real Madrid

Le Real Madrid s'est un peu fait peur, mais a pu compter sur un énorme Karim Benzema, et sur le premier but d'Eduardo Camavinga, pour prendre l'ascendant sur le Celta Vigo.

Le Celta a mené à deux reprises sur la pelouse du Real Madrid, très vite via Santi Mina (4e, 0-1) puis lorsque Cervi (31e) répond à l'égalisation de Karim Benzema (24e). Malgré un Eden Hazard remuant (et matraqué par le Celta Vigo), le Real arrive à la pause mené à domicile (1-2).

😤 l Ce tacle volontaire sur Eden Hazard aurait-il mérité rouge selon vous ? 🧐 #RealMadridCelta pic.twitter.com/X3kxgfIJta — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 12, 2021

😅 | La seule manière de tromper Thibaut Courtois. 👀 #RealMadridCelta pic.twitter.com/N56mJhMpfg — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 12, 2021

Dès la reprise, Benzema fait encore parler la poudre et remet la Casa Blanca dans le droit chemin (46e, 2-2). Il se mue ensuite en passeur pour Vinicius Junior (54e, 3-2). Eden Hazard sortira aux alentours de l'heure de jeu et son remplaçant aura un impact immédiat : Eduardo Camavinga, qui fête sa première sous la liquette madrilène, fêtera également son premier but, qui fait le break (4-2, 72e). Le score est fixé par l'inévitable Benzema, cette fois sur penalty (5-2, 87e).