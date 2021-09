Yari Verschaeren titulaire face au Standard ? Il a probablement gagné son ticket

Yari Verschaeren n'était pas titulaire ce dimanche, mais c'était presque un mal pour un bien tant son entrée a correspondu au changement de visage d'Anderlecht.

Il est entré à la minute correspondant à son numéro - la 51e. Mais Yari Verschaeren n'a pas eu besoin de plus de 40 minutes pour prouver ... qu'il méritait d'en jouer plus. Est-ce son voyage à Kazan qui a poussé Kompany à ne pas mettre Verschaeren dans le onze ? Ses entrées récentes plaidaient en tout cas pour une titularisation, mais c'est bien Refaelov et Aït El-Hadj qui débutent.

Et alors que Lior Refaelov a encore peiné à être décisif (soulignons toutefois une latte après un joli travail en seconde période), Verschaeren, lui, est entré comme survolté : un assist et un but pour The Kid, et un rôle primordial dans le regain d'énergie du RSCA. Sur le 3-1, c'est déjà lui qui remonte le terrain et décale Gomez, à l'assist. Certes, Kouamé et son doublé mériteraient le titre d'homme du match, mais c'est bien Yari Verschaeren qui a le mieux incarné la force retrouvée d'Anderlecht ce dimanche. Suffisant, on l'imagine, pour débuter le Clasico la semaine prochaine ...