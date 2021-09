Conference League: la Roma écrase le CSKA Sofia

L'AS Roma démarre fort sa campagne européenne. Les Giallorossi n'ont laissé aucune chance au CSKA Sofia (5-1). Un doublé de Lorenzo Pellegrini et des buts de Gianluca Mancini, Stephan El Shaarawy et de Tammy Abraham offrent à la Roma la tête du Groupe C avec le même nombre que Bodo/Glimt, qui a dominé le Zorya Luhansk (3-1).

La rencontre entre les Chypriotes d'Anorthosis et les Serbes du Partizan intéressaient particulièrement les Gantois, ce sont les Serbes qui se sont imposés grâce à des buts de Meniq et Gomez (0-2). Les Serbes rejoignent les Buffalos en tête du groupe.

Déception enfin pour l'AZ Alkmaar qui a mené à deux reprises sur la pelouse du Randers FC, mais qui se sont fait rejoindre deux fois. Les Tchèques de Jablonec, tombeurs du CFR Cluj (1-0) sont les étonnants leaders du groupe D après la première journée.

