Première récompense de la saison pour Erling Haaland

Le premier trophée de joueur du mois est pour Erling Haaland en Bundesliga. Le buteur du Borussia Dortmund a été préféré à son coéquipier, Giovanni Reyna, mais aussi à Robert Lewandowski (Bayern), Marc Oliver (Stuttgart), Kevin Mbabu (Wolfsburg) et Florian Kainz (Cologne).

Également buteur en Ligue des Champions mercredi soir, Erling Haaland a débuté la saison en force avec les Jaune et Noir: il a inscrit cinq buts et distillé quatre assists en quatre rencontres de Bundesliga.

Congrats to @BVB's @ErlingHaaland on being voted BundesligaPOTM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BundesligaPOTM August! 🖤💛@EASPORTSFIFA #FIFA22 pic.twitter.com/XuEIGntbHW