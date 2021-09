Ligue 1 : Nantes déroule à Angers, Clermont s'en sort

Le FC Nantes a rebondi en beauté après 3 défaites consécutives.

En déplacement sur la pelouse d'Angers, 4e de Ligue 1, on ne donnait pas cher de la peau du FC Nantes, qui restait sur trois défaites consécutives. Mais les Canaris ont déroulé, avec notamment deux passes décisives de l'ancien gantois Moses Simon, pour finalement l'emporter 1-4. Osman Bukari et Kalifa Coulibaly, anciens de Gand eux aussi, étaient respectivement titulaire et réserviste. Pas trace, cependant, de Renaud Emond.

Clermont Foot, réduit à 10, s'en sorti avec un partage (1-1), Rashani répondant à l'ouverture du score de Chardonnet. Même score entre Troyes et Montpellier et partage blanc entre le Stade de Reims et Lorient.

19/09/2021 13:00 Nice - Monaco 2-2 19/09/2021 15:00 Angers - Nantes 1-4 19/09/2021 15:00 Clermont FC - Brest 1-1 19/09/2021 15:00 Reims - Lorient 0-0 19/09/2021 15:00 Troyes - Montpellier 1-1 19/09/2021 17:05 Marseille - Rennes 0-0 19/09/2021 20:45 PSG - Lyon -