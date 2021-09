Le Qatar songe à vacciner tous les joueurs présents au Mondial 2022

Les organisateurs pensent à mettre en place une obligation vaccinale.

Le Qatar va-t-il obliger les joueurs participant au Mondial 2022 à se faire vacciner ? Ce serait en tout cas le souhait des organisateurs. Selon un porte-parole de la FIFA, "le Qatar fera tout son possible afin d'assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans le prochain Mondial", a-t-il déclare pour The Athletic.

Cependant, et même si le Qatar fait pression, cette décision pourrait remettre en cause la participation de certaines stars. Une solution à l'amiable pourrait donc être trouvée.