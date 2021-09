Genk subit la loi de l'Antwerp au Bosuil

Les Genkois ont facilité la tâche aux hommes de Brian Priske.

Genk a vécu une soirée cauchemardesque ce mercredi à Anvers. Les hommes de John van den Brom ont été sèchement battus 4-2 par l'Antwerp, de retour au premier plan après un début de saison mitigé.

C'est pourtant Genk qui a ouvert le score à la 13e grâce à l'inévitable Paul Onuachu. Après un bon premier quart d'heure des Genkois, c'est l'Antwerp prit le jeu à son compte en égalisant via De Laet à la 27e. En fin de première période, les Anversois prenaient l'avantage et alourdissait la marque coup sur coup grâce à Verstraete (37e) et Miyoshi (41e), bien aidés par la défense genkoise.

En seconde période, Genk poussait pour revenir au score mais c'est Frey qui profitera d'une erreur de Lucumi pour faire 4-1. A la 80e, Onuachu réduisait la marque sur penalty.

Au classement, l'Antwerp rejoint Genk à la 3e place avec 14 points.