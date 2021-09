Jordi Vanlerberghe comme Vincent Kompany: "Tout le monde me disait de ne pas tirer"

Malgré les injonctions de ses coéquipiers, Jordi Vanlerberghe a tenté sa chance et ça a marché.

Belle soirée pour Jordi Vanlerberghe qui, en plus d'une belle victoire à Charleroi, a inscrit son premier but de la saison, ce dimanche. Et quel but! En puissance et à distance, le médian malinois a surpris Hervé Koffi qui n'a pu que constater les dégâts.

Et pourtant... "J'avais le ballon et tout le monde me disait de ne pas frapper. Mais je savais qu'il laissait de l'espace en dehors des 16 mètres et je n'ai pensé qu'a frappé à ce moment-là", sourit-il. Comme Vincent Kompany il y a deux ans avec City contre Leicester, le Malinois a bien fait de laisser parler son instinct.