La démonstration d'Arsenal contre Tottenham: "Les fans nous ont donné ce supplément d'âme"

Après un début de saison difficile, Arsenal tient peut-être son match référence.

Les Gunners avaient connu un début de saison catastrophique avec trois défaites et pas le moindre but marqué pour lancer leur championnat. Ils ont retrouvé le sourire en dominant Norwich et Burnley par le plus petit écart.

Mais la victoire de dimanche contre Tottenham restera sans aucun doute dans les mémoires. "C'était incroyable. Les supporters nous ont donné ce supplément d'âme dont nous avions besoin. Je tiens vraiment à les remercier. On a marqué trois buts en première période et c'est en grande partie grâce à l'énergie qu'ils nous ont transmise", se réjouit Bukayo Saka, qui a inscrit le troisième but des Gunners.