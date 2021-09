Antoine Colassin de retour aux origines : le buteur s'est mué en milieu

Ceux qui ont assisté au match d'Anderlecht en U21 ce lundi ont pu voir un Antoine Colassin dans un rôle différent de celui qu'on lui connaît en équipe A.

Mais pas différent de celui qui était en réalité le sien en Espoirs, déjà, avant d'intégrer l'équipe A : Antoine Colassin a en effet été formé au poste de n°8, pas d'attaquant de pointe. Craig Bellamy l'avait cependant aligné en attaque par manque d'options, et Colassin s'y était révélé au point d'obtenir sa chance en D1A.

Désormais rélégué en U21, et même s'il a pu s'asseoir sur le banc à Ostende, Antoine Colassin est l'un des leaders techniques d'une équipe Espoirs qui compte plusieurs joueurs ayant de l'expérience avec les A. La semaine passée, contre Charleroi, il était encore aligné en attaque, mais ce lundi, il évoluait bel et bien en 8, son poste de formation. Son rôle était même plus défensif que celui de Théo Leoni, même si aucun des médians anderlechtois n'était vraiment à vocation défensive.

Un superbe match, et une blessure

Jusqu'à sa sortie sur ... blessure en seconde période, Colassin était le meilleur Mauve sur la pelouse, même s'il avait parfois tendance à en faire trop (deux frappes présomptueuses de trop loin). Un défaut généralisé chez les U21 du RSCA. Déjà buteur sur coup-franc contre Charleroi, il a remis ça ce lundi.

Vincent Kompany a déjà laissé sous-entendre qu'il voyait Colassin comme un 8, mais alors qu'Anderlecht paraît envisager d'évoluer à deux attaquants, celui qui avait été l'une des révélations de la fin de saison 2019-2020 (3 buts en 4 matchs) semble avoir des options en 9 également. Le reverra-t-on en D1A ?