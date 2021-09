🎥 Le coup de canon de Thill qui vient à bout du Real Madrid

Sébastien Thill, le milieu luxembourgeois du Sheriff Tiraspol, a inscrit le but le plus important de sa carrière ce mardi.

Quel drôle de destin que celui de Sébastien Thill (27 ans) : prêté à la surprise générale au Sheriff Tiraspol cette année, la légende du Progrès Niederkorn a inscrit le but le plus important de sa carrière, et de loin, sur la pelouse du Real Madrid ce mardi. Et l'un des plus beaux, certainement : une volée surpuissante qui ne laisse aucune chance à Thibaut Courtois.