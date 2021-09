🎥 Messi réagit à son premier but parisien : "Je m'adapte petit-à-petit"

On l'a attendu quelques semaines : voilà le premier éclat de Lionel Messi avec le PSG. Un beau but en relais avec Kylian Mbappé.

L'Argentin n'a pas vécu un match facile, et était même l'un des Parisiens les moins en vue ce mardi, mais a offert son premier éclair de génie : alors que Manchester City poussait, Lionel Messi s'est appuyé sur Kylian Mbappé et a envoyé sa spéciale enroulée au fond des buts d'Ederson. "Ce n'est que mon second match au Parc des Princes et je suis très heureux de marquer ici", se réjouit Messi en après-match au micro de Canal +.

"Je suis en train de m'adapter petit-à-petit. Avec Ney et Kylian, plus on jouera ensemble et mieux ce sera", souligne la Pulga. "On doit grandir ensemble, donner le meilleur de nous-mêmes. On remporte un match très important contre un finaliste de l'année dernière, il faut continuer à progresser comme ça".