Guardiola admire Messi, mais aussi Marco Verratti

Pep Guardiola était gracieux dans la défaite après la victoire du PSG sur Manchester City ce mardi.

Pep Guardiola s'est encore frotté à Lionel Messi, qu'il connaît particulièrement bien, et constate que Manchester City avait pourtant fait ce qu'il fallait à Paris. "On ne peut pas dire que nous n'étions pas présents. Nous sommes venus et avons fait notre match", estime-t-il dans des propos relayés par Skysports. "Mais il y a toujours des risques quand vous perdez la balle, notamment avec un joueur exceptionnel comme Marco Verratti. Je suis amoureux de ce joueur".

C'est finalement Messi qui a enfoncé le clou. "On a d'abord voulu gérer le PSG collectivement, mais c'est évident qu'il est difficile de contenir Leo pendant 90 minutes. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, il revient de blessure et a besoin de rythme, c'est normal. Mais nous savons bien que s'il arrive lancé et au ballon, il est inarrêtable", reconnaît Guardiola. "Je suis heureux pour lui et je lui souhaite le meilleur".