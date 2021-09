John van den Brom : "Nous voulons faire un pas de plus vers notre objectif"

Ce jeudi, le KRC Genk accueille le Dynamo Zagreb lors de la deuxième journée d'Europa League. Le vice-champion de Belgique pourra compter sur Cuesta et Bongonda, de retour de l'infirmerie.

Après s'être imposé au Rapid Vienne (0-1) lors de la première journée, Genk reçoit le Dinamo Zagreb à la Cegeka Arena. Le champion de Croatie s'était incliné (0-2) à domicile face au favori du groupe, West Ham United. John van den Brom ne veut pas encore parler d'un duel décisif. "Crucial" ? Certainement pas encore, nous ne pouvons pas mettre cette pression sur ce match. C'est certainement un match important, pour poursuivre notre bon départ à Vienne. Nous savons aussi que le Dinamo a perdu contre West Ham, donc pour eux le match est plus crucial. Mais cela n'enlève rien au fait que nous voulons continuer sur notre lancée. Nous voulons faire un pas de plus vers notre objectif d'aller le plus loin possible en Europa League et pour cela, demain pourrait être une nuit importante", a lâché le coach de Genk en conférence de presse.

"Le Dinamo a une bonne équipe, forte physiquement. Ils ont toujours de nombreux joueurs jeunes et talentueux. Ils doivent laisser partir leurs meilleurs joueurs chaque année, comme lors du dernier mercato. Mais ils ont gagné quinze fois le championnat en seize ans. Ils ont donc dépassé leur championnat national. Ils ont besoin de matchs européens pour voir où ils en sont. Pour eux, c'est une nécessité, s'ils veulent encore réaliser quelque chose cette année. Pour le Dinamo, c'est un match crucial. La clé de ce match ? Jouer à un rythme élevé et s'assurer que nous avons le contrôle du ballon. Nous devons prendre le contrôle, surtout en Europe contre des équipes avec beaucoup de qualités individuelles, il est important de garder cela", a souligné le technicien néerlandais.