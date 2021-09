Lionel Messi et Karim Benzema se partagent un nouveau record en Ligue des Champions

Même s'ils ont vécu des fortunes diverses ce mardi, les deux joueurs ont inscrit un but les permettant de détenir un nouveau record impressionnant.

Karim Benzema et Lionel Messi entrent un petit peu plus dans l'histoire de la Ligue de Champions. Tous deux buteurs ce mardi, les deux joueurs ont désormais inscrit au moins un but lors des... 17 éditions différentes en Ligue des Champions !

Contre le Sheriff Tiraspol et malgré son but sur penalty, Benzema n'a pas pu empêcher la défaite surprise des Madrilènes 1-2 à domicile. De son côté, Messi a fêté son premier but sous le maillot parisien lors de la victoire 2-0 contre Manchester City.