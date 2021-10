John van den Brom après la défaite de Genk: "Ils ont été plus malins"

Le coach du Racing Genk est réaliste: son équipe ne pouvait pas revendiquer quoi que ce soit, jeudi soir, contre le Dinamo Zagreb (défaite 0-3).

"Ce n'était pas un bon soirée. On avait forcément espérer mieux et nous devrons analyser pourquoi il n'y a pas eu de rencontre", peste John van den Brom.

"L'adversaire a été beaucoup plus incisif. Dans les moments importants, ils ont été plus malins et ont bien mieux utilisé les espaces qu'on leur a laissés. Ils ont attendu nos erreurs et elles sont venues très vite", analyse encore le coach limbourgeois.

John van den Brom en est conscient, c'est le penalty juste avant la pause, qui a fait la différence. "Il est tombé à un mauvais moment. Entre temps, on avait manqué des occasions pour revenir au score et là, tu sais que contre ce genre d'équipe, ça va devenir très difficile." Ca s'est confirmé avec le deuxième penalty, transformé, et l'exclusion de Munoz qui ont mis fin au suspense.