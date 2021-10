L'Union déroule au Cercle et reprend la tête du championnat

L'Union a fini par prendre le dessus sur le Cercle de Bruges, pour l'emporter avec une belle avance et reprendre temporairement la tête du championnat.

Cette Union a du caractère : battue à domicile face à l'Antwerp, elle a une fois de plus réussi à s'ébrouer dans un déplacement toujours piégeux au Cercle, que Felice Mazzù ne sous-estimait pas malgré son classement peu flatteur. La première période lui donnait raison : l'USG ne parvenait pas à se montrer dangereuse autrement que sur une frappe lointaine de Teddy Teuma sur coup-franc, qui heurtait la latte. Le Cercle, de son côté, mettait le pied et proposait un match haché.

Le coach unioniste change les choses à la pause avec les entrées de Senne Lynen et Van der Heyden pour Bäger et Marcq, mais le médian formé à Bruges ne pourra pas avoir d'impact sur le match, sortant blessé à la 57e. Qu'à cela ne tienne, c'est le duo Vanzeir-Undav qui prendra les choses en mains et fera la différence. Le deuxième dribble Didillon et sert le premier (0-1, 59e), et Vanzeir s'offrira même un doublé vingt minutes plus tard (79e, 0-2) après que Moris ait sauvé ses couleurs.

Le match est alors d'ores et déjà à peu près tué, et le troisième but signé Loïc Lapoussin sera surtout là pour soigner les chiffres. Soulignons toutefois une nouvelle entrée explosive de Mitoma, à l'assist (0-3, 84e). Pour le reste, revoilà l'USG en tête de la Pro League, en attendant les résultats de ce dimanche !