Mbaye Leye pas inquiet concernant son avenir : "Rien à voir avec la tactique, il s'agit de prise de responsabilité"

Le Standard de Liège vient d'enregistrer une troisième défaite de suite à Malines (3-1) ce vendredi soir lors de la dixième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a pris l'eau à l'AFAS Stadion ce week-end. Les Rouches étaient déjà menés 3-0 seulement après 18 minutes de jeu. "Vous avez vu une équipe qui n'était pas présente dans les duels. Malines s'est présenté trois fois devant le but et trois fois c'était but. Nous n'étions pas sur le ballon durant ces phases décisives. C'était une équipe qui n'était pas alerte contre une équipe qui l'était extrêmement", a lâché Mbaye Leye à l'issue de la rencontre. "Tous ceux qui portent le maillot du Standard doivent prendre leurs responsabilités. S'il n'y a pas de réaction de l'équipe ou des joueurs : vous ne pouvez pas l'expliquer. Ils sont obligés de se montrer devant les supporters", a souligné le coach des Rouches.

"Le club doit revenir plus fort"

Leye a débuté à Malines avec cinq défenseurs, mais ils ont vite été dépassés. "Ça n'a rien à voir avec la tactique, il s'agit de prise de responsabilité", a déclaré le technicien sénégalais qui ne se sent pas menacé. "Il ne s'agit pas de savoir si les joueurs sont toujours derrière moi ou non. Michel Preud'homme a été entraîneur, Montanier a été entraîneur, maintenant je suis ici. Que ce soit moi ou une autre personne qui soit là, ça ne changera rien. Le club doit être plus important que le vestiaire ou les joueurs. Le club doit revenir plus fort. Un coach ne s'occupe que des séances d'entraînement. Ici on est dans une mentalité qui doit disparaître de ce club. On va toujours continuer à faire le job et on va s’en sortir ensemble. On a besoin de faire ce que les supporters ont fait mais je préfère qu’on ait la même réaction sans avoir besoin d’eux", a conclu Leye.