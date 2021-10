Anderlecht a été à niveau et plus encore, mais va devoir être plus efficace

Anderlecht méritait les trois points ce dimanche dans le topper, mais plombés par une erreur en début de match, les Mauves n'ont ensuite pas trouvé la faille. Deux habitudes qu'il faudra évacuer.

En avant-match, Vincent Kompany le reconnaissait : face à un Bruges héroïque en Europe, ce serait à Anderlecht d'élever son niveau de jeu et de prouver que l'écart entre les deux équipes n'était plus aussi grand qu'on pourrait le croire. "On était un peu nerveux en début de match, on a eu du mal à se mettre en place contre une équipe qui est en forme", reconnaissait Vincent Kompany après le partage (1-1) face au Club.

Par après, Anderlecht s'est ébroué, et a fini par prendre le dessus dans le jeu sur son adversaire. "Normalement, se procurer autant d'occasions qu'on l'a fait en seconde période est suffisant pour l'emporter", estime Kompany. "Mais je suis satisfait d'une telle progression. Bruges, on le sait, a bien fait ses devoirs ces dernières années et est au-dessus du lot financièrement et sportivement".

Des occasions ratées, un goal offert

Ce topper a surtout rappelé qu'Anderlecht, même dans ses bons jours, a deux gros problèmes : derrière, il y a toujours un raté pour enrayer la machine et parfois offrir un but à l'adversaire. Et devant, Joshua Zirkzee a été invisible, mais le trio Refaelov-Amuzu-Verschaeren, très en jambes, a également manqué de précision dans le dernier geste.

"Ce qui me pose le plus problème ? Je ne pense pas en ces termes, car c'est lié. Si la défense remonte bien le ballon, on se crée de bonnes occasions", souligne Vincent Kompany. "Plus l'équipe va se connaître, plus les joueurs prendront conscience des gestes à faire ou ne pas faire en cours de match. Je serais déçu en cas de mauvaise prestation, mais là, je n'ai aucune amertume". On peut le comprendre, car il y a plusieurs mois, peu auraient parié sur un tel match du RSCA face à un Bruges qu'on disait intouchable.