Louis Van Gaal promet du temps de jeu pour Noa Lang

Le jeune Brugeois devrait bien fêter sa première cap avec les Oranje dans les prochains jours.

Pour la première fois de sa jeune carrière, Noa Lang a été appelé en équipe nationale A et ce n'est pas juste pour le voir à l'œuvre à l'entraînement que Louis Van Gaal l'a sélectionné. "Les nouveaux joueurs, je veux les voir et les entendre et ce n'est possible que dans les rencontres de qualification", insiste le sélectionneur néerlandais.

Et Noa Lang aura même un coup à jouer car Louis Van Gaal le voit comme la doublure de Steven Berghuis ches les Oranje. "Toutes nos positions sont doublées à part sur ce côté droit. Noa Lang joue à gauche à Bruges, mais il m'a dit qu'il pouvait tout à fait jouer du côté droit et c'est l'un des arguments qui lui a permis d'intégrer la sélection."

En Lettonie, ce vendredi, et/ou contre Gibraltar lundi prochain, Noa Lang devrait donc avoir l'occasion de montrer à son sélectionneur l'étendue de ses qualités.