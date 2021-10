Noa Lang veut saisir sa chance avec les Oranje

Sélectionné pour la première fois, Noa Lang espère mettre la semaine internationale à profit pour se mettre en évidence.

Quelques mois après sa dernière apparition avec les U21 néerlandais, c'était durant le premier tour de l'Euro en mars dernier, Noa Lang a rejoint pour la première fois l'équipe nationale A. "C'est un grand moment pour moi", se réjouit le jeune Brugeois, dans une interview publiée par le compte Twitter des Oranje.

Et Noa Lang a l'intention d'en profiter au maximum. "Je veux me montrer. Je veux prouver que j'ai grandi depuis que j'ai rejoint la Belgique, j'ai grandi en tant que joueur et en tant qu'homme et c'est ce que je veux montrer ici", ajoute-t-il.

L'ailier du Club de Bruges espère, forcément, fêter sa première cap et son souhait devrait être entendu. Comme l'a souligné Louis Van Gaal lundi, il souhaite voir les nouveaux venus de sa sélection à l'oeuvre en match officiel.