Toby Alderweireld a été infecté par le Covid-19 : "Et si je n'avais pas été vacciné..."

Les Diables Rouges sont au complet. Toby Alderweireld est également présent, mais le doute était permis il y a quelques semaines.

Cet été, Toby Alderweireld a quitté la Premier League et Tottenham pour rejoindre le championnat qatari et Al-Duhail. Un championnat moins éprouvant, mais manque de chance, le défenseur central a été infecté par le Covid-19. "Je suis arrivé en Belgique le plus tôt possible pour être en forme ici et commencer cette campagne", a déclaré Alderweireld. "Comment je l'ai contracté ? Aucune idée. Entre-temps, j'ai bien récupéré et je suis tout à fait apte à commencer cette demi-finale de la Ligue des Nations.

Mais ces séances d'entraînement supplémentaires étaient nécessaires. "Lorsque quelqu'un de normal est infecté, c'est déjà mauvais, mais pour un sportif de haut niveau, c'est deux fois plus difficile de revenir à niveau. Vous perdez une grande partie de votre forme physique. C'est pourquoi j'ai travaillé sur ma condition physique autant que possible en Belgique. J'ai eu quelques problèmes, mais je n'étais pas hyper grave. Qui sait à quel point cela aurait été grave si je n'avais pas été vacciné", a expliqué l'Anversois.