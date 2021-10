Toby Alderweireld n'a pas peur de la France : "Prouver pourquoi nous sommes le N°1 au classement FIFA"

Jeudi soir, les Diables Rouges affronteront la France en demi-finale de la Ligue des Nations.

La Ligue des Nations remplace les matchs amicaux, mais cette compétition a gagné en importance. "Effectivement, la Ligue des Nations n'a pas encore une grande histoire. Mais cela n'a pas d'importance, nous allons tout faire pour gagner ce tournoi", a déclaré Toby Alderweireld.

France-Belgique est un remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2018. Les Bleus sont un sacré morceau, mais les Diables Rouges sont prêts. "J'ai hâte de jouer contre des gars comme Mbappé et Griezmann", a admis Alderweireld. "Je n'ai pas peur. Je veux me montrer et prouver que nous pouvons battre ces gars-là. Je pense que nous devons les regarder en face. Ce que fait la France n'a pas beaucoup d'importance. C'est une belle étape pour démontrer pourquoi nous sommes le numéro un au classement FIFA. Personnellement, je vois cette rencontre comme un obstacle à la finale. Nous devons aborder ce match de façon professionnelle. Nous avons une idée de comment battre cette équipe", a conclu le défenseur central.