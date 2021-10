Josh Cullen: "Quand un club comme Anderlecht frappe à la porte..."

Josh Cullen, qui a disputé trois rencontres de Premier League avec West Ham, revient sur son arrivée à Anderlecht.

En hiver 2020, Josh Cullen a quitté West Ham pour s'engager avec Anderlecht. 44 rencontres plus tard, l'Irlandais ne regrette pas son choix. Le joueur de 25 ans a déclaré dans TalkSport qu'il était très heureux de jouer pour les Mauve et Blanc: "Quand un club comme Anderlecht frappe à la porte, vous n'hésitez pas. C'était le bon moment pour moi d'aller plus loin. Anderlecht est un très grand club, avec beaucoup d'Histoire, et cela a rendu l'étape très facile."

Depuis son arrivée, Josh Cullen est un titulaire indiscutable dans l'équipe de Vincent Kompany.