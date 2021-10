Les arbitres français équipés de micros?

Selon un sondage de leur syndicat, les arbitres du championnat de France sont favorables à l'idée d'expérimenter le port du micro.

Voilà une décision qui devrait faire plaisir au grand public. Aquelques de la réunion du groupe de travail sur l'arbitrage de la Ligue de football professionnel, les arbitres centraux se seraient montrés favorables à hauteur de 60% au port d'un micro pendant les matchs de Ligue 1.

Une habitude déjà prise en TOP 14, en rugby, où les échanges entre arbitres et joueurs semblent plus cordiales et apaisées. Et une décision prise également dans un souci de transparence et de pédagogie.

Les arbitres estiment qu'au-delà de ses vertus pédagogiques, la sonorisation pourrait protéger l'autorité de l'arbitre, car tout ce que diront les (autres) acteurs sera entendu de tous. Au rugby, le micro protège en effet l'autorité de l'arbitre. [...] Nous ferons des propositions pour que les instances concernées fournissent de l'information grand public chaque semaine ou chaque mois sur les décisions d'arbitrage controversées prises tous les week-ends, quitte à reconnaître nos erreurs" a déclaré, Olivier Lamarre, président du Syndicat des arbitres de football élite, pour L'Equipe.